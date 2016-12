foto Ansa

11:23

- Odissea per 131 passeggeri di un volo Meridiana in partenza da Bergamo e diretto a Sharm El Sheik: l'aereo è decollato con 17 ore di ritardo per un guasto. Il volo era previsto per le 17 di ieri, ma in fase di decollo il pilota ha rilevato il guasto. I passeggeri sono stati fatti scendere e accompagnati in albergo. Stamattina il volo è stato ulteriormente posticipato fino alle 10.20, quando è decollato.