foto LaPresse

10:21

- Niccolò Ghedini, uno dei legali di Silvio Berlusconi, imputato a Milano al processo Ruby, ha cominciato la sua arringa accusando il tribunale di essere prevenuto. In uno dei primi passaggi, l'avvocato ha detto di avere "l'impressione di ingenerare fastidio come difensore. Analogo fastidio non sembra ingenerare la procura della Repubblica". Il legale, nel suo discorso ha sostenuto anche che il collegio ha "vicinanza culturale" ai pm.