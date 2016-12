foto LaPresse

10:32

- La guardia di finanza di Erba, nel Comasco, ha denunciato due falsi ciechi per truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche. I due falsi invalidi dal 2007 ad oggi hanno percepito circa 135mila euro in pensioni e indennità di accompagnamento sulla base di due diagnosi di "cecità assoluta". Ma dal materiale raccolto dalla Gdf emerge che i due leggono, fanno la spesa e passeggiano per strada senza alcun aiuto.