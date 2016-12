foto Ap/Lapresse

18:33

- "In una delle prossime udienze chiederò alla Corte di concedermi almeno 30 minuti per parlare e sono sicuro che riuscirò a smontare almeno il 90% del teorema dell'accusa". Lo ha affermato Emilio Fede, commentando la richiesta di condanna del pm milanese al processo Ruby bis. "Mi sento quasi mortificato per quei giudici che hanno calpestato così la mia dignità. Tutto mi è sembrato paranoico e paradossale", ha aggiunto.