Ruby bis, pm: "7 anni per Fede, Minetti e Mora"

foto Ansa Correlati IL DOSSIER 19:18 - "Gli imputati sapevano che Ruby era minorenne". Lo ha detto il pm Antonio Sangermano nella sua requisitoria al processo a carico di Mora, Fede e Minetti. "Ruby - ha aggiunto - ha tentato una impresa ragguardevole, screditando se stessa", ma la sua colpa "è di essere immatura e vulnerabile". Il magistrato ha chiesto 7 anni per i tre e interdizione a vita dai pubblici uffici e dagli incarichi, sia pubblici sia privati, che abbiano a che fare con minori.

Ruby protetta da "apparato militare" - Emilio Fede fu colui che "portò ad Arcore" Ruby e "da quel momento in poi, Mora ebbe il compito di prendersene cura". Lo ha spiegato il pm Sangermano, chiarendo che dopo che la giovane marocchina venne portata ad Arcore per la prima volta il 14 febbraio 2010, ci fu "un abbraccio mortale di Mora nei confronti della minore, Mora per proteggere e tutelare la ragazza per conto di Berlusconi mise in piedi un apparato militare per 'salvare il soldato Ryan' e fece da sentinella".



Fede e Mora "saggiavano" le ragazze, come "assaggiatori di vini" - Emilio Fede e Lele Mora, come "due sodali", "saggiavano la gradevolezza delle ragazze, facevano l'esamino per vedere se avevano anche una capacità socio-relazionale e poi le immettevano nel circuito delle serate ad Arcore, un circuito a cui non è sfuggita nemmeno Ruby". Secondo il pm Fede e Mora, assieme a Nicole Minetti, "hanno concorso all'intrusione di Ruby nel circuito". Fede e Mora, nel selezionare le ragazze da ''immettere nel circuito prostitutivo delle serate di Arcore'' erano come ''assaggiatori di vini pregiati''. I due imputati misuravano la ''gradevolezza estetica'' delle ragazze da portare nella residenza di Silvio Berlusconi.



"Qui presentiamo prove, la storia giudicherà Berlusconi" - "Ad altre sedi democratiche spettano i giudizi su Silvio Berlusconi, la vicenda di quest'uomo la giudicheranno le urne e la storia, qua si tratteranno i profili comportamentali in relazione alla valenza probatoria in questo processo", ha detto Sangermano in fase di apertura della requisitoria del "Ruby 2".



"Minetti intermediò e partecipò alle feste" - L'ex consigliera della Regione Lombardia, Nicole Minetti, non solo avrebbe fatto da intermediaria per il reclutamento delle donne ad Arcore, ma avrebbe anche partecipato, compiendo "atti sessuali retribuiti". Lo ha affermato il pm nella sua requisitoria.



"Il bunga bunga non è frutto della mente dei pm" - "Il bunga bunga non è il parto della torbida mente degli inquirenti, ma un contesto dell' attività di prostituzione", ha poi aggiunto. Il pm ha ribadito che gli "eventi organizzati ad Arcore avevano certamente una natura prostitutiva".



"Ad Arcore orge bacchiche" - Le serate ad Arcore erano delle "orge bacchiche". Il paragone è stato fatto dal procuratore aggiunto di Milano Piero Forno durante la sua requisitoria al processo Ruby. Forno ha parlato di "ambiente orgiastico" e nel descrivere le feste nella villa di Silvio Berlusconi le ha paragonate a una "orgia bacchica".



"Sette anni per Fede, Minetti e Mora"- A formulare la richiesta di pena è stato Forno al termine del suo intervento preceduto da quello del collega Antonio Sangermano. Il pm ha inoltre chiesto che i tre imputati siano condannati a una multa di 35 mila euro ciascuno. Le accuse sono di induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile in quanto alle feste nella residenza milanese di Silvio Berlusconi partecipava, questa è l'ipotesi, anche Ruby quando era minorenne.



Citata anche Veronica Lario - Il procuratore aggiunto Pietro Forno nella sua requisitoria ha citato anche Veronica Lario, la ex moglie di Silvio Berlusconi. Il pm ha ricordato quando nel 2009, prima di chiedere la separazione dall'ex premier, dichiarò che ''per la sua dignita' non poteva tollerare un sistema in cui le vergini venivano date in pasto per la loro ambizione e i lori interessi".



Berlusconi: "Argomentazioni lontane dalla realtà" - Per Silvio Berlusconi le argomentazioni utilizzate dai pm "in relazione a quanto sarebbe accaduto nella mia casa, sono quanto di più lontano dalla realtà sia possibile immaginare". Il leader del Pdl attacca poi i magistrati, sostenendo che "la fantasia dell'accusa appare davvero senza confini e si spinge ad una patologia giuridica che non può che destare indignazione e preoccupazione. Sono certo che la forza della verità dimostrerà la totale infondatezza di tali incredibili ed inaccettabili ricostruzioni".



Lele Mora: "Non sono come mi descrivono" - ''Non mi riconosco nella persona che è stata descritta dai pm, non sono quella persona e non ho altro da dire''. Così, parlando coi cornisti, Lele Mora ha commentato la richiesta di condanna a 7 anni. ''Oggi sono venuto per rispetto del tribunale e della corte, perché è giusto esserci'', ha aggiunto l'ex talent scout.



Difesa Minetti: "Richiesta eccessiva e sorprendente" - ''Di fronte ad un'innocente, questa certamente è una richiesta eccessiva''. Così l'avvocato Pasquale Pantano, legale di Nicole Minetti, ha commentato. Secondo l'altro legale di Minetti, l'avvocato Paolo Righi, si tratta ''di una richiesta sorprendente , anche perché il dibattimento, a tutto voler concedere, ha dimostrato che il ruolo di Minetti è stato estremamente marginale''.



Fede: "Tutto assurdo, smonterò le accuse" - "In una delle prossime udienze chiederò alla Corte di concedermi almeno 30 minuti per parlare e sono sicuro che riuscirò a smontare almeno il 90% del teorema dell'accusa". Lo ha affermato Emilio Fede, commentando la richiesta di condanna del pm. "Mi sento quasi mortificato per quei giudici che hanno calpestato così la mia dignità. Tutto mi è sembrato paranoico e paradossale", ha aggiunto.