Garofalo, confermato ergastolo per Carlo Cosco

foto Ansa Correlati "Uccisa in un raptus"

Omicidio Garofalo, Cosco: "E' stato un raptus" 18:39 - La corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato quattro dei sei ergastoli inflitti in primo grado per l'omicidio di Lea Garofalo. All'ergastolo è stato condannato, fra gli altri, l'ex compagno della donna, Carlo Cosco. Un altro imputato è stato assolto e un pentito è stato condannato a 25 anni. - Ladi Milano ha confermato quattro dei sei ergastoli inflitti in primo grado per l. All'ergastolo è stato condannato, fra gli altri, l'ex compagno della donna,. Un altro imputato è stato assolto e un pentito è stato condannato a 25 anni.

Confermato l'ergastolo per Carlo Cosco e il fratello Vito - I giudici hanno confermato la condanna all'ergastolo, inflitta in primo grado nel marzo 2012 per Carlo Cosco (un anno di isolamento diurno), per il fratello Vito Cosco (otto mesi di isolamento diurno), per Rosario Curcio e per Massimo Sabatino. Per quest'ultimo il sostituto Pg Marcello Tatangelo aveva chiesto l'assoluzione, anche sulla base delle dichiarazioni del pentito Carmine Venturino che lo aveva scagionato. Nei suoi verbali dello scorso luglio, dopo la sentenza di primo grado, il pentito aveva scagionato anche Giuseppe Cosco e per lui oggi i giudici hanno dichiarato l'assoluzione "per non aver commesso il fatto".



Al pentito Venturino (ergastolo in primo grado, così come Giuseppe Cosco) i giudici hanno inflitto 25 anni di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche ma non l'attenuante speciale della collaborazione, che non era stata chiesta neanche dal sostituto Pg.



200mila euro di risarcimento alla figlia Denise - La Corte, presieduta da Anna Conforti, ha anche confermato i risarcimenti per le parti civili: 200mila euro di provvisionale per Denise, la figlia di Lea, 50mila euro alla madre e alla sorella della donna uccisa, e 25mila euro al Comune di Milano.



La morte di Lea Garofalo - Lea Garofalo, testimone di giustizia che aveva raccontato agli inquirenti calabresi fatti di una faida di 'Ndrangheta, venne uccisa a Milano il 24 novembre 2009 e il suo corpo fu bruciato in un magazzino a Monza. Nel processo di primo grado l'ipotesi era che la donna fosse stata sciolta nell'acido, ma poi Venturino ha raccontato che il cadavere venne bruciato e ha aiutato gli inquirenti anche a ritrovare i pochi resti in un tombino.



Denise: "Funerali a Milano" - Denise Garofalo vorrebbe celebrare il funerale della madre a Milano. Lo ha spiegato il suo avvocato, il legale Vincenza Rando, parlando con i cronisti dopo la sentenza d'appello. "L'impianto accusatorio ha tenuto - ha chiarito l'avvocato -, Denise è contenta di aver trovato alla fine il corpo della madre e di poterle fare un funerale, che vuole celebrare a Milano".