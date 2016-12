foto Dal Web

13:58

- Il gip di Milano, Andrea Ghinetti, ha disposto la perizia psichiatrica su Adam Mada Kabobo, il ghanese di 31 anni che l'11 maggio scorso ha aggredito a colpi di piccone, in zona Niguarda, alcuni passanti, uccidendone tre. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura e ha fissato un'udienza per il 6 giugno per conferire l'incarico peritale con la formula dell'incidente probatorio, per "cristallizzare" la prova in vista del processo.