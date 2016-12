12:50

- E' attesa nel pomeriggio a Milano la sentenza nel processo d'appello sull'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese uccisa nel 2009 e il cui corpo fu distrutto. "Non esiste un movente, è stato un raptus, lei minacciava di non farmi più vedere mia figlia e questa minaccia mi ha fatto impazzire", ha detto Carlo Cosco, l'ex di Lea, prima che i giudici entrassero in camera di consiglio. Per lui chiesta la conferma dell'ergastolo.