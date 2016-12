foto LaPresse

10:58

- Una telefonata minatoria, che annunciava la presenza di una bomba, ha fatto scattare l'evacuazione nella sede della Consob, in via Broletto, a Milano. In strada gli oltre 100 dipendenti dell'organismo di controllo. La polizia, intervenuta sul posto, ha precisato che si tratterebbe solo di una procedura di sicurezza di routine.