Milano, sequestrati 15 mln di prodotti cinesi

foto Ansa 09:00 - Quindici milioni di prodotti "made in China", pericolosi per la salute, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'hinterland di Milano. Si tratta di giocattoli, bigiotteria, articoli elettronici e casalinghi. "Un'area grande come 20 campi da calcio, magazzini con 41 km di scaffali stracolmi di merce - precisa una nota - sono stati passati al setaccio da 100 finanzieri per tutto il fine settimana". Quattro le persone denunciate.

"Terra bruciata" è il nome dell'operazione portata a termine dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Milano nell'hinterland del capoluogo.



Il blitz è scattato all'alba di sabato, dopo appostamenti e pedinamenti che hanno individuato quell'area industriale in apparenza semiabbandonata, da cui, in realtà, decine di vettori distribuivano la merce in tutta Italia.