- Un bimbo di 9 mesi di origine indiana è rimasto ustionato dal latte bollente che la madre gli stava preparando. Il piccolo è ricoverato in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona, con ustioni sul 45% del corpo: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. E' successo in una casa colonica a Casaletto frazione di Viadana. La donna si è rovesciata addosso il pentolino col latte mentre teneva in braccio il figlioletto.