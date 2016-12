Milano, sfratto imminente: coppia si uccide

foto Ansa Correlati Sfratto imminente, coppia si uccide nel Milanese

Bari, sterminata un'intera famiglia 15:25 - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in un appartamento a Besate, nel Milanese. Si tratta, secondo gli investigatori, di un omicidio-suicidio: i due, in condizioni economiche disperate, stavano fronteggiando un imminente sfratto esecutivo. Inoltre si parla di problemi di alcol per l'uomo, Luigi Negri, 52 anni, e di disagio psichico per lei, Giuseppina Zizzu, 51. Lui ha prima strangolato la consorte e poi si è impiccato. - Unaè stata trovata senza vita in un appartamento a. Si tratta, secondo gli investigatori, di un: i due, in condizioni economiche disperate, stavano fronteggiando un. Inoltre si parla di problemi di alcol per l'uomo, Luigi Negri, 52 anni, e di disagio psichico per lei, Giuseppina Zizzu, 51. Lui ha prima strangolato la consorte e poi si è impiccato.

A trovare i corpi è stato un muratore incaricato dal padrone di casa di realizzare alcuni lavori in vista dell'imminente sfratto degli inquilini. Sulla porta c'era un messaggio che invitava a entrare, con scritto "la porta è aperta". In casa, i due coniugi senza vita: la donna distesa sul letto, il marito impiccato. Nell'appartamento è stato trovato un altro biglietto in cui l'autore (probabilmente l'uomo) chiede di cremare i corpi e che qualcuno si prenda cura dei loro due cani. I due non avevano figli.



La situazione della coppia era nota ai servizi sociali del comune: il 52enne, originario del luogo, era da tempo disoccupato e alcolizzato, mentre la moglie, nata a Trapani, era affetta da disturbi psichici.