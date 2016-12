40 anni fa il primo caso di rapimento di minore "Ferita rimarginata, ma con i figli non ne parlo"

Quella mattina del 21 maggio 1973 Mirko stava andando a scuola, aveva appena salutato la mamma quando l’auto con a bordo due criminali lo affiancò, costringendolo a salire con la forza. La prigionia durò 18 giorni, durante i quali il piccolo fu segregato in due luoghi differenti: “Probabilmente i ricordi peggiori riguardano gli ultimi giorni - confida Panattoni in un’intervista a Il Giorno - quando mi trasferirono in un altro rifugio e rimasi chiuso in un baule per una cinquantina di ore”.

L’incubo di quel bambino di sette anni finì nella notte tra il 6 e il 7 giugno: per poterlo riabbracciare i suoi genitori consegnarono ai rapitori 300 milioni di lire. “Dopo la liberazione mi veniva a cercare tanta gente, tutti volevano vedermi: capii che non ero più un bambino normale, come mi ero sempre considerato. Mio padre e la comunità intera di Bergamo Alta seppero proteggermi da tutto quello stress”.

Su quei momenti Mirko preferisce non tornare, perché “ripercorrerli non fa bene a nessuno”, meglio non rischiare di riaprire ferite “che ormai si sono rimarginate”. L’argomento è tabù anche con i figli che, pur essendo a conoscenza della vicenda, non sembrano sentire l’esigenza di porre domande. O forse è umana sensibilità il freno che li trattiene dal farlo.

Parlarne, assicura Panattoni, non lo infastidisce più, anche se ci sono situazioni in cui il ricordo torna a bruciare, specie quando la cronaca annuncia la scomparsa dell'ennesimo bambino: “Quando succede penso a Pietro”, il più giovane dei figli che ora ha sette anni, la stessa età di Mirko all’epoca del rapimento, “penso a cosa proverei se me lo portassero via e a come starebbe lui, lontano dai genitori”.