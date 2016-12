Brescia, pullman fuori strada: un morto

foto Da video

- Un pullman pieno di tifosi del Brescia è uscito di strada nella notte, nei pressi del casello di Bagnolo Mella, nel Bresciano. Un ragazzo di 22 anni, Andrea Toninelli, è morto e altri due sono feriti in modo grave. Almeno venti i contusi. I tifosi erano di ritorno dall'incontro di play off per la promozione in serie A, disputatosi a Livorno.