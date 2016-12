Lodi, uccisa a coltellate dal suo ex compagno

foto Ansa Correlati Femminicidi, un 2013 di sangue

Un 49enne ha ucciso a coltellate la ex convivente a Guardamiglio, nel Lodigiano. L'italiano ha atteso la donna, la 35enne romena Angelica Timis, all'esterno della casa in cui la vittima stava lavorando. L'ha trascinata in un giardino pubblico e l'ha uccisa. L'aggressore è stato subito bloccato da alcuni passanti e consegnato ai carabinieri.

Secondo i carabinieri la 35enne romena aveva appena posteggiato la sua Fiat 500 davanti all'abitazione nella quale avrebbe dovuto lavorare come colf quando il suo ex convivente le si è parato davanti con un coltello in mano. La donna ha tentato disperatamente di fuggire, perdendo anche le ciabatte che indossava, verso l'interno dei giardini pubblici. Qui pero' l'omicida l'ha rincorsa e bloccata, infierendo su di lei con diversi fendenti prima di essere bloccato da alcuni passanti.



Era da circa un anno che l'uomo perseguitava la sua ex, tanto che l'amministrazione comunale di Guardamiglio aveva cercato e trovato un alloggio popolare per la vittima in modo da sottrarla alle vessazioni dell'uomo e da consentire di ricominciare una vita con il figlio di 13 anni. L'uomo però non si è dato per vinto e ha continuato a tormentarla, fino alla tragica conclusione di oggi.