12:45

- Clima invernale in Lombardia con neve oltre i 1.500 metri e temperature in picchiata: 6 gradi a Milano e in Brianza (tra Lecco e Monza), 7 gradi a Bergamo, Sondrio e Lodi. Decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco di Milano per cadute di alberi su tutto il territorio comunale. Cime delle montagne imbiancate sopra i mille metri anche nel Comasco, dove il livello del lago di Como resta monitorato.