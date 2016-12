foto LaPresse

23:34

- Un uomo è rimasto ucciso in un incidente avvenuto nel tratto bergamasco dell'autostrada A4. Pare che la vittima fosse appena scesa dalla sua auto per un precedente incidente, di scarsa entità, e sia stata investita da altre auto di passaggio, morendo sul colpo. La sua vettura ha poi preso fuoco. Ci sarebbero anche altri feriti, ma non gravi. Il tratto di A4 tra i caselli di Seriate e Grumello è stato chiuso alla circolazione.