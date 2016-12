foto Tgcom24

13:25

- I beagle di Green Hill, che la scorsa estate erano stati affidati a centinaia di famiglie in tutta Italia, sono sotto sequestro preventivo. Lo ha confermato il Tribunale del Riesame di Brescia, chiamato a pronunciarsi dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza di dissequestro. Il Tribunale ha comunque "ribadito la validità della posizione assunta dalle associazioni animaliste in merito alla vicenda", scrive in una nota l'Enpa.