Milano, coppia di anziani rapinati in casa

Sono stati svegliati nella notte da sconosciuti, malmenati, e per due ore sono rimasti in balia di rapinatori armati di coltello e cacciavite. E' la notte da incubo passata da due anziani coniugi milanesi, che hanno subito una rapina nel loro appartamento. E' accaduto in via Padova, a nord della città. I due, lui di 89 anni, lei di 73, sono stati minacciati fino a quando i banditi hanno trovato una cassetta con dentro 10mila euro in contanti.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il marito non ha voluto dire dove si trovavano "i soldi" e allora è stato colpito a pugni alla spalla e al viso. I rapinatori allora hanno messo sottosopra tutto l'appartamento, fino a quando hanno trovato la cassetta metallica con i 10mila euro in contanti. Prima di andarsene hanno anche preso 150 euro dal portafogli dell'uomo.



In balia dei rapinatori per due ore - Secondo le indagini i due banditi, uno armato di coltello e l'altro di un grosso cacciavite, di circa 30 anni, con il volto seminascosto dai cappucci delle felpe, sono entrati in casa forzando la porta d'ingresso senza farsi sentire, intorno alle 4, e se ne sono andati poco prima delle 6. I due anziani hanno rifiutato di farsi trasportare all'ospedale per accertamenti.