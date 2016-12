Milano, donna sgozzata in un condominio

foto Ansa

20:16

- Una donna di 46 anni è stata trovata morta, presumibilmente sgozzata, in un condominio in zona Fiera a Milano. A chiamare la polizia sono stati gli inquilini del palazzo, segnalando il cadavere trovato sulle scale dello stabile con una profonda ferita alla gola. L'identità della vittima non è stata al momento resa nota. Gli investigatori non escludono la pista del suicidio.