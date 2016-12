Milano,pm: infermità mentale per Adam Kabobo

foto Carabinieri Correlati Kabobo, la fotosequenza dell'aggressione 18:31 - Dalla "documentazione medica trasmessa dalla Casa Circondariale di Milano" e "dalle dichiarazioni rese dall'indagato" nell'interrogatorio "emergono segni inequivocabili di una situazione di infermità mentale". Lo si legge nell'atto con cui la Procura di Milano ha chiesto una perizia psichiatrica su Adam "Mada" Kabobo, il ghanese di 31 anni che l'11 maggio scorso ha aggredito a colpi di piccone, in zona Niguarda, alcuni passanti, uccidendone tre. - Dalla "documentazione medica trasmessa dalla" e "dalle dichiarazioni rese dall'indagato" nell'interrogatorio "emergono segni inequivocabili di una situazione di infermità mentale". Lo si legge nell'atto con cui laha chiesto unasu, il ghanese di 31 anni che l'11 maggio scorso ha aggredito a colpi di piccone, in, alcuni passanti, uccidendone tre.

Il pm Isidoro Palma nei giorni scorsi ha chiesto al gip di Milano, Andrea Ghinetti, di "procedere con incidente probatorio", per "cristallizzare" la prova in vista del processo, a una perizia "finalizzata all'accertamento della capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, all'accertamento della capacità dell'indagato di intendere e di volere al momento del fatto" e alla sua "pericolosità sociale".



La richiesta di perizia, scrive il pm, è stata avanzata tenuto conto del fatto che "dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, nonché dalla documentazione medica trasmessa dalla Casa Circondariale di Milano" - Kabobo è detenuto nel carcere di San Vittore - "emergono segni inequivocabili di una situazione di infermità mentale riguardante l'indagato, tale da minarne la sua cosciente partecipazione al processo e la sua capacità di comprendere il disvalore degli atti compiuti". Sulla richiesta di perizia il giudice deciderà nei prossimi giorni.



Kabobo è accusato di triplice omicidio, rapina (ha portato via i cellulari alle tre vittime, Alessandro Carolé, Ermanno Masini e Daniele Carella) e lesioni. Prima di prendere il piccone, infatti, il ghanese aveva colpito con una spranga di ferro anche Andrea Carfora, 23 anni, che era riuscito a salvarsi e che è parte civile nel procedimento, assistito dagli avvocati Paola Verga e Valentina Filosti. Era sfuggito poi all'aggressione a colpi di piccone anche Francesco Niro. Se il gip disporrà la perizia psichiatrica, l'accertamento sarà un passaggio "centrale" per il destino giudiziario di Kabobo: qualora, infatti, al termine del processo venisse riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto verrebbe assolto e non finirebbe in carcere, ma in una struttura psichiatrica giudiziaria.



Così era successo nel caso di Oleg Fedchenko, pugile ucraino di 27 anni che nell'agosto 2010 massacrò di pugni la prima donna che incontrò in strada uscendo di casa, una filippina di 41 anni, fino ad ucciderla: nel 2012 è stato assolto per infermità mentale e per lui sono stati disposti 5 anni di ospedale psichiatrico giudiziario.