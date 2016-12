Milano, rapina con molotov in via della Spiga

- Il titolare della gioielleria, Niki Banyan, ha provato, inutilmente, a inseguire i rapinatori lungo via della Spiga. Banyan, di origine armena, ha già subito diverse rapine, e in quella del 15 settembre 2001 si lanciò dietro ai rapinatori che stavano fuggendo con un bottino di oltre due miliardi e mezzo di vecchie lire.

: anche allora la Frank Muller fu presa di mira e svaligiata a colpi di pesanti mazze, ma in quell'occasione il titolare era assente.

"Quello che è successo oggi in questa strada supera la fantasia". A parlare è un testimone che dice di aver assistito alle fasi finali della rapina avvenuta in via della Spiga, a Milano. "Erano almeno quattroche durante la fuga, all'imbocco di via Gesù, hanno lanciato quello che mi è sembrata essere una bottiglia incendiaria".- A uno dei due impiegati feriti durante la rapina in ospedale è stata riscontrata un'emorragia alla milza. Lo comunicano i carabinieri di Milano, secondo i quali comunque l'uomo non è in pericolo di vita. Il ferito, 39 anni, italiano, era stato portato al Policlinico con forti dolore al costato. L'altro ferito, 58 anni, originario della Libia, è stato medicato ma ha rifiutato il ricovero.- Per coprirsi la fuga dopo il colpo, i banditi hanno usato 4 bottiglie incendiarie. Lo rendono noto i carabinieri del comando provinciale di Milano. La prima bottiglia è stata lanciata davanti alla gioielleria ed una seconda in via della Spiga angolo Manzoni, una terza in via Borgospesso (di fronte a una scuola elemetare). Una quarta è stata abbandonata integra in via dell'Annunciata.- La molotov lanciata di fronte alla scuola elementare ha causato un piccolo incendio, spento prontamente da una bidella dell'istituto. "Quella specie di molotov è finita contro un palo della segnaletica che si trova davanti all'ingresso della scuola - ha detto una commessa che ha assistito - e la piccola esplosione ha danneggiato una bici legata lì sotto. Le fiamme avevano attecchito al copertone e allora, dopo qualche minuto, sono state spente da una bidella con una secchiata d'acqua".- Secondo i carabinieri i banditi sono entrati in azione alle 11.40. Dopo essere riusciti a far entrare un complice hanno fatto irruzione e hanno cominciato a devastare le vetrine interne e gli espositori, secondo una delle tecniche più diffuse in questo genere di rapine, arraffando contemporaneamente orologi e preziosi. I componenti del commando sarebbero diversi, almeno 7/8."Ma cosa hai fatto?", ha detto la moglie di Banyan al marito dopo aver saputo che ha tentato di inseguire i rapinatori in fuga. "Ho visto alcuni filmati - ha raccontato la donna - con la gente terrorizzata che si attaccava contro il muro al passaggio dei banditi. E' stato davvero impressionante".