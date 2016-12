Varese, lascia il figlio di due anni e mezzo in auto e va a giocare al bar alle slot machine

foto Afp Correlati Lasciano il bimbo in auto per giocare alle slot 10:47 - Ha abbandonato il figlio di due anni e mezzo in auto a Gallarate (Varese) per andare in un bar a giocare con le slot machine. L'uomo, 35 anni, è stato denunciato dalla polizia per abbandono di minore. Ad allertare gli agenti sono stati alcuni passanti, attirati dal pianto del bambino che nel frattempo si era svegliato. Mentre il padre giocava alle slot il figlio è rimasto per circa un'ora da solo nella vettura. - Ha abbandonato ilin auto aper andare in un bar a giocare con le. L'uomo, 35 anni, è stato. Ad allertare gli agenti sono stati alcuni passanti, attirati dal pianto del bambino che nel frattempo si era svegliato. Mentre il padre giocava alle slot il

Quando la polizia è arrivata sul posto l'uomo, che si trovava in un bar nelle vicinanze, ha cercato di giustificarsi dicendo di non essersi accorto del passare del tempo.



Il padre, operaio con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, sarebbe un giocatore abituale, che frequentava spesso il bar nel centro di Gallarate. Anche gli avventori del locale non si erano accorti che il bambino era stato abbandonato in auto, in un parcheggio nelle vicinanze, e sono rimasti sorpresi quando hanno visto entrare la polizia. Dopo gli accertamenti il bambino è stato riaffidato alla famiglia, che abita nella cittadina in provincia di Varese.