foto Ansa

16:48

- Quattro giovani bergamaschi tra i 18 e i 22 anni sono stati denunciati perché sorpresi a sparare pallini di gomma contro i passanti nel centro di Bergamo. I quattro erano stati notati da un agente di polizia, mentre, in transito su una Opel Corsa, sparavano pallini verso i pedoni. All'alt del poliziotto hanno tentato la fuga. Sono stati però bloccati subito dopo e per loro è scattata la denuncia per getto pericoloso di oggetti.