- Una donna cinese di 64 anni è stata trovata morta nel suo appartamento, a Milano, con un sacchetto di plastica sulla testa. La polizia non è ancora in grado di dire se tratti di suicidio oppure omicidio. A trovare il corpo al civico 12 di via Lambro, è stato il suo fidanzato italiano di 70 anni, che agli agenti ha raccontato di aver visto la donna l'ultima volta venerdì scorso. La casa era chiusa dall'interno e nulla è stato trovato in disordine.