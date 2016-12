Getta i figli dalla finestra, migliora il bimbo

foto Ansa Correlati Busto Arsizio, madre getta i due figli da finestra

Busto Arsizio: parla il primo soccorritore 13:25 - Migliorano le condizioni del bambino di sei anni gettato dalla finestra dalla madre a Busto Arsizio (Varese), insieme con la sorellina di tre anni. Secondo i responsabili dell'ospedale di Legnano, il piccolo, che ha riportato un trauma cranico, resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, ma ha trascorso una notte tranquilla. La sorellina, ricoverata con un trauma toracico, è stata trasferita all'ospedale di Bergano.

In mattinata il bimbo, che ha accusato un trauma cranico, avrebbe guardato i cartoni in tv. I medici, comunque, preferiscono non sciogliere la prognosi. La sorellina invece resta in coma farmacologico.



Tutto è accaduto sabato in pochi minuti, ma il gesto della donna sarebbe stato maturato nel tempo. Mamma e figli erano dalla nonna materna, nell'appartamento accanto al proprio, comunicante proprio attraverso il balcone. Secondo la ricostruzione della polizia, i quattro stavano nel salotto, mentre il padre era andato a fare la spesa. Poi la nonna si è spostata in cucina, per preparare il pranzo, e quando è ritornata ha trovato solo la figlia. Alle domande della donna, la mamma dei piccoli avrebbe spiegato con freddezza quanto aveva fatto nel frattempo, i due bambini erano caduti sul terrazzino del primo piano, otto metri più sotto.