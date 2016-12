Agguato a un pregiudicato, bambino ferito

foto Ansa Correlati Busto Arsizio, madre getta i due figli da finestra

Umbertide, uccise i figli: si suicida in carcere 01:44 - Un bambino di 4 anni è stato ferito da colpi di fucile da caccia a Locate Triulzi, nel Milanese, ma il vero obiettivo era un pregiudicato albanese, rimasto ferito. Leti Admund è stato avvicinato da uno sconosciuto armato di fucile. Al momento dell'aggressione era in compagnia della moglie, della cognata e del bambino, figlio di un cugino. Tutti sono stati raggiunti dalla raffica ma le loro condizioni non sono gravi. - Undi 4 anni è stato ferito da colpi dida caccia a, nel Milanese, ma il vero obiettivo era unalbanese, rimasto ferito. Leti Admund è stato avvicinato da uno sconosciuto armato di fucile. Al momento dell'aggressione era in compagnia della moglie, della cognata e del bambino, figlio di un cugino. Tutti sono stati raggiunti dalla raffica ma le loro condizioni non sono gravi.

L'agguato è avvenuto non distante dall'abitazione dell'albanese, 31 anni, che è stato avvicinato da uno sconosciuto armato di fucile che lo ha centrato alle gambe e ai glutei. Il piccolo è stato ferito anche a un braccio. Il 31enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Melegnano e non corre pericolo di vita, mentre gli altri hanno riportato ferite superficiali medicate all'ospedale Niguarda.