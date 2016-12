foto Splash News

21:21

- Dopo la ripresa della pioggia, in tutto il Mantovano c'è apprensione per i livelli dei fiumi Po, Mincio, Chiese e Oglio. Ad Asola il Chiese, tracimato in alcune zone golenali fino a raggiungere alcune abitazioni della frazione Barchi, continua a crescere. Aumenta il livello anche del fiume Oglio tanto che continua restare chiuso il ponte tra Acquanegra e la cremonese Calvatone. A Mantova cresce il livello dei laghi formati dal Mincio.