17:26

- Silvia Brusciani, la donna di Busto Arsizio (Varese) che ha gettato i figli dal balcone, avrebbe detto al pm che l'ha interrogata, di averlo fatto "per il loro bene". Il magistrato Mirko Monti ha convalidato l'arresto per duplice tentato omicidio mandandola ai domiciliari all'ospedale psichiatrico di Busto. La donna recentemente era stata ricoverata per un mese ed era in cura con psicofarmaci. Sembra che meditasse da tempo il folle gesto.