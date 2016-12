Busto Arsizio, madre getta i due figli da finestra

foto Ansa Correlati Busto, la testimone: "Lei era angosciata" 17:09 - Una donna ha lanciato i suoi due figli piccoli dalla finestra del terzo piano, dall'appartamento della madre. L'episodio è accaduto a Busto Arsizio, Varese, in viale Boccaccio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la polizia. Gravi le condizioni dei due piccoli, la bimba di 3 anni ha riportato un trauma addominale e il maschietto di 6 anni un trauma cranico. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari in un ospedale psichiatrico. - Una donna ha lanciato i suoi due figli piccoli dalla finestra del terzo piano, dall'appartamento della madre. L'episodio è accaduto a Busto Arsizio, Varese, in viale Boccaccio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la polizia. Gravi le condizioni dei due piccoli, la bimba di 3 anni ha riportato un trauma addominale e il maschietto di 6 anni un trauma cranico. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari in un ospedale psichiatrico.

"L'ho fatto per il loro bene" - La prognosi per entrambi i bambini - ricoverati uno nell'ospedale di Busto Arsizio e l'altro a Legnano - è riservata. La madre, Silvia Brusciani di 40 anni, che sembra avesse avuto problemi di depressione in passato, è stata sentita in commissariato dal magistrato di turno, Mirko Monti. Al pm la donna ha dichiarato: "L'ho fatto per il loro bene". Il pm ha convalidato l'arresto per duplice tentato omicidio mandando la madre ai domiciliari all'ospedale psichiatrico di Busto Arsizio.



La nonna cucinava nella stanza a fianco - La donna ha compiuto il gesto mentre era in casa con la madre e il marito era fuori per fare delle spese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato, le due donne e i bambini erano assieme in salotto. Poi, quando la nonna è andata in cucina a preparare il pranzo, la figlia ha scagliato i due bambini dalla finestra. I piccoli sono precipitati per 8-9 metri e sono caduti su una terrazza al piano terra dell'edificio, in cui si trovava un vicino. L'uomo ha visto prima precipitare la bambina di tre anni e, mentre stava dando l'allarme, ha assistito alla caduta del secondo bambino di sei anni.