Kabobo, folla ai funerali delle vittime

La fotosequenza dell'aggressione 16:50 - Milano resti unita nella vicinanza ai familiari delle vittime di Mada Kabobo - l'assassino che sabato ha ucciso a picconate tre persone per strada - ed eviti di strumentalizzare con polemiche politiche la giornata del lutto cittadino. E' quanto ha chiesto il sindaco Giuliano Pisapia nel giorno dei funerali. "Abbiamo deliberato oggi il lutto cittadino, spero e confido in una grande presenza della città", ha aggiunto Pisapia.

Centinaia di persone - Le esequie si sono celebrate in forma privata e individualmente: alle 11, nella chiesa di S. Martino del quartiere Niguarda, in piazza Belloveso, ci sono stati i funerali di Alessandro Carolè, 40 anni, ucciso in un bar a pochi metri di distanza dalla piazza; alle 14,45 nella stessa chiesa il saluto ad Ermanno Masini, il pensionato di 64 anni; contemporaneamente, nella parrocchia della Pentecoste in via Graf, si sono svolti i funerali di Davide Carella, 21 anni. Centinaia di persone hanno voluto salutare in mattinata Alessandro Carolè. La chiesa si è presto riempita a in molti sono rimasti all'esterno. Presenti anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e il vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani. Lo stesso è successo per Masini e per il giovane Davide, ricordato dagli amici con palloncini rossi e verdi



L'omelia: "Dolore non diventi odio" - Don Angelo, durante l'omelia per i funerali di Alessandro Carolè, ucciso sabato dal ghanese Mada Kabobo, si è rivolto ad Alessandro: "Aiutaci a vigilare perché il dolore non si trasformi in odio. Io sono certo che questo tu non lo vuoi". Il sacerdote ha aggiunto: "Fai che il tuo sacrificio sia stato per la vita e non per la morte".



Maroni: "Galera a vita per l'assassino" - "Oggi a Milano i funerali delle vittime del folle picconatore clandestino. Pietà per i nostri morti, galera a vita per l'assassino", è il messaggio tranchant lanciato dal presidente della regione Lombardia e segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, su Twitter.