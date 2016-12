foto Ansa

15:29

- Nella sua testimonianza in aula, Ruby ha detto non essere mai stata una prostituta e di non aver mai avuto rapporti sessuali con Berlusconi. Al pm Antonio Sangermano che le chiedeva se avesse "mai avuto rapporti intimi a pagamento con qualcuno" ha risposto con un secco "no". E, quando le sono state contestate intercettazioni in cui sembrava far riferimento ad attività di prostituzione, ha replicato: "Cavolate. Non ero normale in quel periodo".