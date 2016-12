Ruby: "Mai visto contatti tra Silvio e le ragazze" "Non ho avuto rapporti sessuali con lui"

foto Ansa Correlati Ruby arriva in tribunale

Ruby: "Mai contatti Berlusconi-ragazze"

Tutto sul caso Ruby 16:30 - "Le ragazze si avvicinavano in modo sensuale mentre facevano i balletti, ma non ho mai visto contatti fisici". Lo ha detto Ruby al giudice di Milano che le ha chiesto se avesse mai visto "contatti fisici tra Silvio Berlusconi e le ragazze". Il presidente "mi diede una busta con 2/3mila euro", ha aggiunto la testimone al processo a carico di Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti. "Berlusconi mi aveva chiesto se mi faceva piacere il suo aiuto".

"Minetti vestita da suora rimase in biancheria" - Ruby ripercorre quanto successo nel dopo-cena della serata passata ad Arcore. "Ho visto Nicole Minetti vestita da suora, che a un certo punto, mentre ballava, si è tolta i vestiti ed è rimasta in biancheria intima", ha spiegato ricordando gli attimi passati nella sala che le ragazze "chiamavano del Bunga-Bunga, nome nato da una barzelletta raccontata da Berlusconi".



"Polanco travestita da Obama e Bocassini" - Travestimenti anche per la show-girl Marystelle Polanco che si vestì da "Obama e da Ilda Boccassini, con una parrucca rossa e con la toga". Altre giovani si vestivano "da infermierine sexy e da dottoresse" e si esibivano poi ballando su un "palo della lap-dance".



"Non mi sembrava vero di essere ad Arcore" - Ruby arrivò ad Arcore dopo aver ricevuto una chiamata da Lele Mora. "Pensavo di dover andare a una serata alla discoteca Hollywood - ha spiegato -. Sono arrivata davanti alla villa ad Arcore e quando ero fuori dalla macchina mi è stato detto che era la villa del presidente del Consiglio, ero sorpresa, non mi sembrava vero, e lui si è presentato all'ingresso e io mi sono presentata con il nome di Ruby". Quella sera la giovane partì da Viale Monza in un'auto con autista che "aveva mandato Mora". Con quella vettura la ragazza arrivò a "Palazzo dei Cigni e là salì in auto Fede, che io avevo visto al concorso di bellezza in Sicilia e avevo rivisto in un ristorante di Corso Garibaldi". Durante quella festa ormai nota, raccontò "una storia inventata, e cioè di essere figlia di una cantante brasiliana-egiziana e di essere parente di Mubarak".



"Ad Arcore dormii da sola" - Al termine della seconda festa ad Arcore, Ruby si trattenne a dormire a casa di Silvio Berlusconi e le fu stata data una stanza solo per lei. La giovane ha spiegato che l'allora presidente del Consiglio "mi aveva detto che potevo rimanere a dormire lì. Sono così rimasta da sola in una stanza". La ragazza ha inoltre raccontato di aver lasciato villa San Martino solo nel pomeriggio del giorno successivo, dopo aver pranzato. Per essere invitata alle serate "avevo il contatto con il presidente Berlusconi, e quindi mi invitava lui, ogni tanto telefonavo io per sapere se c'era la cena".



"Berlusconi mi ha sempre dato soldi" - Silvio Berlusconi "mi ha sempre dato una busta con dei soldi" con dentro 2mila euro "e sempre in banconote da 500", ha detto ancora Ruby. La giovane, nel raccontare ciò, ha spiegato di essere andata a villa San Martino "cinque, sei o sette volte. L'ultima sera doveva essere il Primo maggio, ma le date non me le ricordo". La giovane ha confermato di aver ricevuto anche 30mila euro da Giuseppe Spinelli, il collaboratore di Berlusconi, per aprire un centro estetico in via della Spiga, a Milano. "Per me quei soldi erano tantissimi".



"Si arrabbiò con me dopo la notte in questura" - Ruby torna anche all'ormai famosa notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 in questura a Milano. C'erano "Nicole Minetti, Michelle Conceicao e Miriam Loddo. Non so se ero affidata a Nicole o a Michelle - ha proseguito Ruby - in questura io avevo detto che avevo 17 anni e non mi ricordo che generalità ho lasciato, se il nome di Karima o quello di Ruby". Appena uscita dalla questura, Ruby parlò al telefono con Silvio Berlusconi. La giovane ha raccontato che l'ex premier "era arrabbiato" e che le chiese "perché avevo detto tutte quelle cavolate".



"Non sono mai stata una prostituta" - Ruby, in aula, ha negato di essere stata una prostituta. Quando il giudice, infatti, le ha chiesto se "ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento con qualcuno", la ragazza ha risposto con un secco "no". Il giudice le ha poi contestato alcune intercettazioni in cui Ruby pareva fare riferimento ad attività di prostituzione e la giovane ha replicato che "erano solo cavolate, non ero normale in quel periodo".



"Mai avuto rapporti sessuali con Berlusconi" - Ruby ha poi ribadito di non aver mai avuto rapporti intimi con Silvio Berlusconi. La ragazza lo ha specificato rispondendo a una domanda del pm Antonio Sangermano.



"Berlusconi non mi ha mai dato 5 milioni" - Ruby, nel corso della testimonianza al processo sulle presunte feste a luci rosse ad Arcore a carico di Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti ha ribadito che Berlusconi non le ha mai dato né le ha mai promesso i 5 milioni di euro, cifra che aveva appuntato su un diario. "Non ho mai avuto trattative dirette per avere quei soldi".



"Al telefono dicevo delle cavolate a tutti per vanto" - Mentre il pm Antonio Sangermano le ha contestato in aula una serie di intercettazioni in cui lei parla di soldi da ricevere da Silvio Berlusconi e fa riferimento a ciò che ha detto nei verbali ai magistrati, Ruby ha risposto continuamente, in questa fase della testimonianza in aula, che al telefono "dicevo a tutti tante cavolate solo per vantarmi". La ragazza ha spiegato di aver detto bugie "per vanteria" sia al padre che alla madre che all'attuale fidanzato Luca Risso. Il pm, però, per nulla convinto delle risposte della ragazza, a un certo punto le ha chiesto: "Ma lei cosa faceva, portava avanti una strategia di falsi vantandosi a telefono e poi scriveva anche sull'agenda di dover prendere dei soldi?". Il riferimento è a un appunto sequestrato nel quale Ruby scrisse di "4,5 milioni da B.".