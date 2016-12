Casate, padre e figlio uccisi in un bar da un loro dipendente: "Non li sopportavo più"

foto Ansa Correlati Duplice omicidio nel Milanese, uccisi padre e figlio

Esclusivo - Parla il testimone della sparatoria di Milano 18:53 - Duplice omicidio all'alba a Casate (Milano). Davide Spadari, di 38 anni, dopo una violenta lite, ha sparato a due uomini, padre e figlio. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar dove i tre si erano incontrati. L'omicida è stato rintracciato a poca distanza dal luogo del delitto. I carabinieri hanno anche recuperato l'arma, una pistola calibro 7.65. Il 38enne lavorava per le vittime come operaio. "Non volevo uccidere il figlio", ha dichiarato ai Cc.

L'omicida che è stato portato in caserma per essere interrogato dagli investigatori dei carabinieri, ha ucciso il suo datore di lavoro, Rocco Brattalotta, di 48 anni, e il figlio di quest'ultimo, Salvatore, di 22. I tre, carpentieri del ferro, lavoravano per una piccola azienda edile della zona e si fermavano quasi ogni giorno nel bar di Casate a prendere un caffè. Alla base del duplice omicidio non ci sarebbe una vicenda legata alla crisi economica. L'operaio bloccato dai carabinieri avrebbe detto di "non sopportarli più" i suoi datori di lavoro per motivi personali.



Davide Spadari, dopo il duplice omicidio, si è allontanato prima in auto e poi a piedi ed è stato bloccato dai militari mentre camminava nei pressi di Cuggiono (Milano). Si è arreso senza opporre resistenza e ha immediatamente riferito di avere ucciso due persone. Con sé aveva ancora la pistola usata per sparare, chiusa dentro uno zainetto che portava in spalla. I tre lavoravano per una piccola azienda edile della zona che si occupava di subappalti per i cantieri dell'Expo. In questi ultimi tempi il numero di operai si era ridotto all'osso per la mancanza di lavoro (come per quasi tutte le aziende dello stesso tipo nell'area milanese), ma a pesare sul raptus omicida dell'uomo sarebbero stati i continui screzi e i dissidi.



Spadari: "Mi ero stufato di lui, ma non volevo uccidere il figlio"- Secondo le prime affermazioni rese da Davide Spadari ai carabinieri l'uomo, che ha fatto delle parziali ammissioni, ha deciso di sparare al titolare e a suo figlio perché non sopportava più le loro "angherie" che duravano da tempo. L'uomo, l'attendibilità della cui storia dovrà essere ora comunque verificata dalle indagini, ha raccontato di subire da anni prese in giro e atteggiamenti dispotici da parte del titolare e di suo figlio. Ieri, poi, dopo l'ennesima discussione, pare che il titolare gli abbia detto di essersi "stufato di lui" e che dall'indomani avrebbe fatto meglio a "starsene a casa". Una palese minaccia di licenziamento, dunque, che però non sarebbe legata a motivi economici, ma a rancori privati. Spadari ha anche dichiarato che non voleva uccidere il figlio, che "si è trovato in mezzo".



"Mi volevo uccidere" - L'intenzione di Davide Spadari sarebbe stata quella di uccidersi dopo l'omicidio commesso stamani. E' quanto in sostanza è emerso nel corso dell'interrogatorio. Il 36enne, che non ricorda di aver colpito per primo ha raccontato di aver preso poi i colpi dal marsupio che peroò non è riuscito a caricare. Alla fine in sostanza non avrebbe avuto la forza di spararsi.



Il difensore: "Tentò più volte il suicido" - Il suo legale Mario Tartaglia ha confermato che non solo oggi, ma anche in passato Spadari ha provato più volte a togliersi la vita: ''Un primo tentativo avvenne ai tempi del militare, tanto da essere congedato dal servizio proprio per questo motivo. La seconda volta tre mesi fa, quando ha poi chiesto a un medico degli antidepressivi. Anche stamattina, subito dopo il duplice omicidio, ha provato a uccidersi ma non e' riuscito a caricare l'arma per la troppa emozione. Gli tremavano le mani''.



L'avvocato: "Spadari psicologicamente instabile" - "Una persona psicologicamente instabile, per il quale chiederemo una perizia psichiatrica". Lo ha detto Mario Tartaglia parlando del suo assistito. Il difensore ha anche confermato che "Spadari non voleva uccidere il figlio di Brattalotta".



Il barista a Tgcom24: "Ero in mezzo alle due vittime" - "E' entrato deciso a sparare. Me la sono vista brutta, mi sono trovato in mezzo ai due bersagli, quello continuava a sparare e noi siamo scappi fuori. In tutto ha esploso una decina di colpi. Quando siamo rientrati i due Brattalotta erano a terra. Il papà non dava segni di vita, mentre il figlio rantolava, ma c'era una pozza di sangue all'altezza della testa. Abbiamo chiamato carabinieri e 118 e sono arrivati dopo mezz'ora". E' il racconto in diretta a Tgcom24 di Ulisse Bottazzi, il titolare del bar di Casate, alle porte di Milano, dove sono stati uccisi a colpi di pistola Salvatore e Rocco Brattalotta.



Spadari aveva la licenza per la detenzione di armi - Cinque anni fa Davide Spadari, fermato questa mattina per aver ucciso padre e figlio a Casate aveva ottenuto, dopo la morte del padre, la licenza per la detenzione di armi, per custodirle e sparare ai poligoni.