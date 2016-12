foto LaPresse

01:30

- Attimi di paura a Milano, dove una banda di rapinatori ha assaltato un compro oro in via Padova. Il titolare, di 52 anni, ha raccontato alla polizia di essere stato minacciato con una pistola e bloccato con fascette da elettricista da due finti clienti sudamericani che avevano chiesto di visionare un paio di orecchini. I rapinatori sono poi fuggiti con un bottino di un chilo e mezzo d'oro e 20mila euro in contanti.