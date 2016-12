foto Ansa

13:39

- E' stato dichiarato morto attorno alle 12:30 il bambino di tre anni, Ranjha Mohammed Jazib, scivolato nel fiume Mella in mattinata. La madre, che ha tentato di salvarlo, e che ha 26 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale civile di Brescia. La famiglia pachistana vive a Fornaci (Brescia), in via del Mella. L'ipotesi è che il piccolo sia scivolato in acqua e che la madre abbia tentato di salvarlo, venendo anche lei trascinata dalla corrente.