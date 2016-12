Brescia, bimbo cade nel fiume e la madre si tuffa per salvarlo: lui muore, lei è gravissima

foto Ansa 13:56 - A Castel Mella, nel Bresciano, una donna di 25 anni e il suo bambino di due sono stati recuperati dopo che erano caduti nel fiume Mella. I due, di nazionalità pachistana, sono stati subito ricoverati. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo è scivolato nel fiume e la madre non ha esitato a gettarsi in acqua. Il piccolo è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale. - A, nel, una donna di 25 anni e il suo bambino di due sono stati recuperati dopo che erano caduti nel. I due, di nazionalità pachistana, sono stati subito ricoverati. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo è scivolato nel fiume e la madre non ha esitato a gettarsi in acqua. Il piccolo è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale.

Madre e bimbo, che hanno perso conoscenza, sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Ricoverata in codice rosso anche una terza parente, che aveva cercato di soccorrere i due gettandosi in acqua. Coinvolta nelle operazioni di salvataggio una quarta persona, che non è in pericolo di vita.



Alle 12.30, i medici del pronto soccorso hanno dichiarato morto il bambino, Ranjha Mohammed Jazib. La famiglia risiede a Fornaci (Brescia), in via del Mella. Sembra essere chiara la dinamica della tragedia che si è consumata in mattinata, poco dopo le 10.30, sugli argini del fiume Mella, a Castelmella. Mamma e figlio, di 25 e 2 anni, insieme alla sorella di lei, stavano camminando su un sentiero di campagna che da Fornaci, dove risiede la famiglia pakistana, porta a Castelmella, quando il piccolo è scivolato in acqua.



La giovane madre si è tuffata per salvarlo, ma è stata trascinata dalla corrente. Anche la sorella della donna ha tentato allora di tirarli fuori dall'acqua, ma inutilmente; zuppa d'acqua e in lacrime, ha seguito dalla riva i due corpi trascinati verso valle. Allora alcuni passanti, compresa una scolaresca, si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme. Mamma e figlio sono stati trascinati dall'acqua per oltre un chilometro prima che i vigili del fuoco riuscissero a recuperarli. Sul posto anche carabinieri e l'eliambulanza del 118.



Il piccolo, Mohammed, è deceduto all'ospedale Civile di Brescia, dove la madre lotta per la vita in condizioni gravissime. La sorella della donna e' stata ricoverata sotto shock alla Poliambulanza di Brescia. Il marito della 25enne e padre del bambino si trova in Pakistan; a Fornaci vivono invece altri due fratelli della donna.