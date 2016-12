Milano, morta la terza vittima di Kabobo Ghanese verso la perizia psichiatrica

Il pensionato era stato operato due giorni fa. Dopo un primo miglioramento delle sue condizioni, il sopraggiungere di un'infezione ha peggiorato nuovamente il quadro clinico. Masini, vedovo, era assistito in ospedale dal figlio.



Il figlio: "Ho perso i genitori in poco tempo,non ho più niente" - "Non mi rimane più niente". E' questo il laconico commento di Andrea Masini, il figlio del pensionato di 64 anni morto al Policlinico di Milano. Il giovane, infatti, che con la moglie vive nel Milanese e lavora per un'azienda che si occupa di forniture di gas, ha perso a breve distanza di tempo sia la madre che il padre.



Le altre vittime - Subito dopo l'arrivo in ospedale sabato mattina, era morta la prima vittima del 31enne ghanese, Alessandro Carolè, 40 anni. Lunedì, dopo che nella mattina era stata dichiarata la morte celebrale, è deceduta la seconda vittima, Daniele Carella, 21 anni.



Perizia psichiatrica per Kabobo - E' molto probabile che Mada Kabobo venga sottoposto nei prossimi giorni ad accertamenti psichiatrici. Sia la difesa che i pm stanno pensando di chiedere una perizia sulla sanità mentale dell'immigrato anche per le dichiarazioni da lui rese ieri nell'interrogatorio col quale è stato convalidato il suo arresto. Il 31enne ghanese avrebbe risposto alle domande postegli dal gip nel carcere di San Vittore in un inglese stentato affermando di sentire delle "voci cattive".