foto Carabinieri

07:05

- I carabinieri di Desio, nel Milanese, hanno arrestato sette persone, tra cui alcuni funzionari pubblici brianzoli, tutti indagati in concorso per corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture ed altro. L'indagine ha portato alla luce legami diretti e indiretti tra imprenditori ed elementi appartenenti alla 'ndrangheta. Il sistema permetteva l'aggiudicazione di svariate gare d'appalto.