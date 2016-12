foto LaPresse

18:06

- "Non c'è nessun problema e nessun collegamento tra le sentenze e il governo". Ad affermarlo è l'avvocato Niccolò Ghedini, che, commentando la richiesta di condanna a sei anni per Silvio Berlusconi nel processo Ruby, ha assicurato che ciò non può influire sulle sorti dell'esecutivo. Il legale del leader Pdl aveva già dato un'analoga risposta dopo la conferma della condanna a 4 anni nel processo d'appello sui diritti tv Mediaset.