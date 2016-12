Milano, morte cerebrale per 21enne picconato

Il ghanese resta in carcere - Il gip di Milano Andrea Ghinetti ha convalidato l'arresto e disposto la misura di custodia in carcere per Mada Kabobo. L'interrogatorio si è tenuto questa mattina a San Vittore. Secondo quanto si apprende il 31 enne ha risposto alle domande, si è trattato di un dialogo molto difficile dato che l'uomo parla un dialetto ghanese e sa poche parole di un inglese elementare. L'uomo ha detto di sentire delle voci.



Intanto, il quartiere di Niguarda è sconvolto per il fatto che in un'ora e mezza all'alba ha visto il ghanese irregolare e con precedenti, di 31 anni, aggirarsi per le strade e colpire le prime cinque persone che ha incontrato prima con una spranga e poi con un piccone. Sotto i suoi colpi sono morti Alessandro Carolè, disoccupato di 40 anni, e Daniele Carella, di 21, mentre è rimasto ferito gravemente Ermanno Masini, di 64 anni. Francesco Niro, un operaio di 50 anni ferito alla testa a sprangate, è stato dimesso dall'ospedale in mattinata. Più lievi le ferite di un commesso di 23 anni.