17:27

- Un ottantenne ha tentato di uccidere l'anziana moglie di 76 anni, colpendola con diverse coltellate, nella sua abitazione di Milano. La donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. E' accaduto in un appartamento in piazza Selinunte, in zona San Siro. Lì si è recata la polizia che ha bloccato l'uomo in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.