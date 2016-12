foto LaPresse

10:48

- Maxi furto in appartamento nel centro di Milano. Il colpo è avvenuto la scorsa notte, nei pressi di piazza della Repubblica. Ad accorgersene, rientrando a casa intorno all'una e mezza, è stata la proprietaria, una donna di 64 anni, che ha avvisato la polizia. I ladri, dopo aver messo a soqquadro l'appartamento, hanno portato via gioielli, orologi di marca e da collezione, valuta estera e contanti, per un totale di circa 150mila euro.