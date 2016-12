foto Ansa

23:09

- Sono sempre gravi le condizioni dei due feriti che hanno riportato le lesioni più profonde durante la folle aggressione, stamani a Milano, di un ghanese in preda a un raptus omicida che ha ucciso un uomo ferendone altri quattro. Il pensionato modenese Ermanno Masini, di 64 anni, colpito mentre portava a spasso il cane, è entrato in coma. Il 21enne Daniele Carella, sottoposto a un lungo intervento chirurgico, si trova in rianimazione neurologica.