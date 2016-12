foto Carabinieri

- Non poteva essere espulso dall'Italia il ghanese che ha aggredito alcuni passanti in zona Niguarda a Milano uccidendone uno e ferendone altri quattro. Su Adam Mada Kabobo, respinto come richiedente asilo, pendeva infatti ancora, a livello giudiziario, un ricorso da lui stesso presentato nei confronti di questa decisione.