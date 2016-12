foto Ansa

19:46

- Un uomo dell'apparente età di 50 anni, e con segni evidenti di percosse sul corpo, è stato trovato morto sotto un cavalcavia di una tangenziale di Milano in via Gaetano Airaghi. Non aveva documenti con sé. La segnalazione è stata fatta da alcuni extracomunitari che vivono in baracche della zona. Le indagini sono condotte dai carabinieri.