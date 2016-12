foto Ansa

00:42

- Una 23enne è stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto, a Milano, mentre rientrava a casa. La giovane ha raccontato alla polizia che si trovava in via Previati quando è stata avvicinata alle spalle da un italiano di circa trent'anni, alto circa 1.70, che le ha alzato la gonna, l'ha palpeggiata e le ha strappato le calze. Poi è scappato prima che qualcuno potesse intervenire in aiuto alla ragazza.