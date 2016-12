foto LaPresse

20:07

- "La forza della prevenzione è andata al di là della forza dei fatti". Lo ha detto Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi, commentando la conferma in Appello della condanna a 4 anni per il leader Pdl nel processo sui diritti tv Mediaset. "Avevamo la consapevolezza che sarebbe andata così", ha aggiunto Ghedini sottolineando: "Non credo ci sia una correlazione tra questa sentenza e la stabilità politica, ciò che è a rischio è il diritto".