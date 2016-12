Brescia, si masturba davanti agli studenti

foto LaPresse 16:28 - Almeno in quella fascia oraria non potrà più nuocere, verrebbe da dire scherzosamente. La questione però è molto seria. E vede come protagionista un 52enne bresciano, arrestato dai carabinieri perché sorpreso mentre si masturbava davanti all'ingresso di una scuola media. Ebbene costui non potrà più, come deciso dal giudice, uscire di casa tra le 7 e le 9 del mattino, in corrispondenza con gli orari di ingresso degli studenti nell'istituto. - Almeno in quella fascia oraria non potrà più nuocere, verrebbe da dire scherzosamente. La questione però è molto seria. E vede come protagionista un 52enne, arrestato dai carabinieri perché sorpreso mentre sidavanti all'ingresso di unaEbbene costui non potrà più, come deciso dal giudice, uscire di casa, in corrispondenza con gli orari di ingresso deglinell'istituto.

Già nel 2009 l'uomo era stato condannato per analoghi fatti. A dare l'allarme, questa volta, è stata una donna, che ha visto il cinquantaduenne su un'auto intento a masturbarsi, proprio mentre i ragazzi delle scuole medie raggiungevano l'istituto comprensivo Donadoni.



Processato per direttissima con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ne ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Capriolo, vietandogli anche di uscire di casa tra le 7 e le 9.