Milano, 34enne trovata morta su una panchina

foto Ansa 09:19 - Una giovane donna, una 34enne con passaporto romeno, è stata trovata morta questa mattina su una panchina a Milano. Il cadavere è stato notato intorno alle 6 da alcuni operatori del vicino Ortomercato, che hanno allertato i soccorsi: gli operatori del 118 non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della donna, trovata distesa sotto alcune coperte.

La 34enne potrebbe essere una senzatetto morta per cause naturali, ma si attendono gli esiti degli esami scientifici per escludere altre ipotesi. La donna sarebbe stata notata spesso, in passato, nei pressi del varco dell'Ortomercato.